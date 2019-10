Vettel steekt hand in eigen boezem: "Had teamorders niet mogen negeren"

"Wie gelijk heeft of niet, doet er niet veel toe. Ik kreeg de boodschap om van plaats te wisselen en dat deed ik niet. Dat was zeker niet goed", erkent de 32-jarige Duitser, die de laatste races overklast wordt door de 10 jaar jongere Charles Leclerc.

In de aanloop naar Japan heeft Ferrari-teambaas Binotto de twee rijders op het matje geroepen. "Over het algemeen is alles nu duidelijk", vertelt Vettel. "Ik zou het verhaal niet opblazen."

Komend weekend staat in Japan de 17e race van het Formule 1-seizoen op het programma. Bij Ferrari willen ze een nieuwe twist vermijden. In Rusland weigerde Sebastian Vettel rondenlang haasje-over te spelen met zijn jonge ploegmaat.

Leclerc: "Alles is in orde"

"Teamorders moet je gehoorzamen", zegt Charles Leclerc op zijn beurt. "Bij de start was de situatie gewoon niet duidelijk voor ons. Dat hebben we nu besproken en we gaan ervoor zorgen dat het niet meer voorvalt."

Leclerc heeft een onderhoud gehad met de teambaas, maar niet met Sebastian Vettel. "Toen hij in het Ferraricentrum was, had ik net wat dingen gepland. We kregen de kans dus niet om mekaar te praten, maar alles is in orde", verzekert hij op de persconferentie in Japan.

Of Leclerc zondag voor de 5e keer op een rij vanaf poleposition vertrekt, weet u zaterdagochtend. Dan vinden in Suzuka de kwalificaties plaats.