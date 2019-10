Iraanse nationale ploeg verwent vrouwelijke toeschouwers met 14 goals

De match tegen Cambodja was historisch, omdat Iraanse vrouwen in de tribunes zaten in Teheran. De voorbije 40 jaar was dat niet toegelaten. Maar onder druk van de FIFA werd dat verbod opgeheven. De vrouwen zaten wel in een apart vak, gescheiden van de mannen.



Onder leiding van bondscoach Marc Wilmots liet Iran geen spaander heel van Cambodja. Voor de rust stond het al 7-0, na de koffie legde Iran de bal nog 7 keer in het mandje.

Iran telt zo 6 op 6 in zijn WK-kwalificatiecampagne, nadat het op de openingsspeeldag Hongkong had geklopt met 0-2. Volgende week gaat Iran op bezoek bij Bahrein, daarna wacht Irak.