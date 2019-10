Meesseman voor WNBA-ontknoping: "Je voelt dat het de grote dag is"

Om 2u Belgische tijd nemen de Washington Mystics het in de WNBA-finale voor de 5e keer op tegen Connecticut Sun. Washington speelt voor eigen volk, de winnaar van het duel is de nieuwe kampioen. Waar houden de speelsters zich op "game day" nog mee bezig?

"We hebben vanochtend ontbeten, nog wat video gekeken en daarna licht getraind. De laatste details op punt gezet", vertelt Kim Mestdagh. "Daarna rusten we nog wat en proberen we de stress wat te vergeten. Ik voelde gisteren al wat kriebels. Ik probeer dat van me af te zetten, al zal ik wel wat nerveus zijn."

Ook Emma Meesseman beseft dat het nu moet gebeuren. "Je voelt dat het de grote dag is. Hiervoor leef je als prof. Of ik zenuwachtig ben? Zenuwen zou ik het niet noemen, wel kriebels. Hopelijk maken we het niet te spannend, want het is al stresserend genoeg geweest (lacht)."

Ondanks het belang van deze dag waren alle speelsters vandaag beschikbaar voor de pers. Ongewoon, of niet? "Ik vind van niet", zegt Meesseman. "We proberen het vrouwenbasketbal in de kijker te zetten. Het zou een verkeerd signaal zijn om ons nu af te sluiten."

Mestdagh beaamt: "Als je de sport wilt promoten, moet je ook bereikbaar zijn voor de media. Het hoort erbij en alles wordt perfect getimed. 15 minuten en geen seconde meer."