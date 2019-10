"Bij minder dan 5 goals zullen meeste Duivels-fans ongelukkig naar huis gaan"

Wanneer zijn "we" vanavond tevreden? Als de Rode Duivels zichzelf zekerheid verschaffen over het EK-ticket? Of mag het wat meer zijn en willen we goals zien, heel veel goals? Eddy Snelders verkiest het laatste.

Eddy Snelders is de vaste cocommentator van Peter Vandenbempt op Radio 1. Ook vanavond zal hij zijn plekje naast Vandenbempt innemen om de wedstrijd tegen San Marino te duiden en analyseren. Hoe bijzonder vindt Snelders het dat België zich al na 7 wedstrijden voor EURO 2020 kan plaatsen? "Niet echt bijzonder, als ik eerlijk moet zijn. Als je de landen ziet in de poule van België, dan moet je zeggen dat dit niet de sterkste poule is. De ambitie die de Rode Duivels moesten tonen was de kwalificatie zo snel mogelijk veiligstellen en liefst met het maximum van de punten eindigen." "Ik denk dat België voor 30 op 30 zal gaan. Ons land staat 1e op de wereldranglijst, dat brengt verplichtingen met zich mee. Eén van die verplichtingen is dat je geen enkele wedstrijd zonder de nodige concentratie speelt. En dus moet België met zijn kwaliteiten het maximum nastreven, ook al komt er dan misschien nog een moeilijke wedstrijd in Rusland aan." Roberto Martinez is een meester in het ophemelen van de tegenstander en zegt dat het allemaal niet zo evident is om als een wervelwind door voorrondes te razen en je met de vingers in de neus te kwalificeren voor de grote toernooien. Eddy Snelders: "Je moet respect hebben voor je tegenstanders, maar je mag ze niet groter en belangrijker maken dan ze zijn. Als je naar Cyprus, San Marino, Kazachstan en zelfs Schotland kijkt: eigenlijk zijn dat dreumesjes." "De bondscoach maakt die landen elke keer opnieuw wél groter dan ze zijn. Ik zeg niet dat dat begint te irriteren, maar soms neigt dat wel eens naar het lachwekkende."

"Hopelijk krijgt Vanaken een aantal minuten"

Nu België zijn EK-ticket al zo goed als op zak heeft, rijst de vraag of Martinez niet eens wat nieuwe namen in zijn ploeg moet droppen en enkele jongens moet laten proeven van het grote werk. Snelders: "In Schotland en San Marino had Martinez kunnen experimenteren, met 1 of 2 nieuwe mensen. Hier en daar is er wat kritiek gekomen dat hij dat niet gedaan heeft, maar het is het goed recht van de bondscoach om zo te handelen, want hij wil uiteraard zo snel mogelijk zekerheid over de EK-kwalificatie." "Nu heb je weer twee van die wedstrijden. Ik heb de indruk dat bepaalde spelers, die in zware competities uitkomen en ook Europees spelen, niet staan te springen voor de verplaatsing naar Kazachstan." "Dus zou je kunnen zeggen: bepaalde andere jongens verdienen dan een kans. Voor een Hans Vanaken bijvoorbeeld zal het frustrerend geweest zijn dat hij de voorbije matchen niet aan bod kwam en op de bank bleef. Ik hoop voor hem dat hij nu wel de kans krijgt om in deze wedstrijden toch een aantal minuten te spelen, want hij verdient het."

"Lukaku staat op de moeilijkste positie"