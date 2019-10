Makelaars die zaken doen met Club Brugge moeten eerst contract ondertekenen

In de nasleep van Operatie Zero heeft Club Brugge intern bekeken wat het kon doen om zich in te dekken tegen malafide makelaars. Daarom laat Club Brugge makelaars sinds een tijdje een "know your agent"-contract ondertekenen.

"We volgen het voorbeeld van banken, verzekeraars en advocaten, die hun klanten onderwerpen aan een "know your costumer"-contract. Wie een lening wil aangaan, moet ook info verstrekken", zegt Hannes D'Hoop, Chief Legal Officer van Club Brugge.

"Het document wordt bij het eerste contact met een makelaar van een speler voorgelegd. We vragen fiscale, juridische, vennootschapsrechtelijke en reglementaire informatie op. Pas als dat document ondertekend is, gaan we verder met de agent."

Club Brugge legt het "know your agent"-contract voor aan alle nieuwe makelaars. Maar ook de makelaars die al langer samenwerken met blauw-zwart moeten het document ondertekenen.

De manager moet bijvoorbeeld te kennen geven waar hij/zij fiscaal gevestigd is en of hij/zij geregistreerd is bij de KBVB en de Vlaamse overheid. Ze moeten ook op erewoord verklaren dat ze het bondsreglement over tussenpersonen en de FIFA-regels naleven.