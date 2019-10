Charleroi moet Axel Hervelle een poosje missen met knieblessure

In de eerste fase is de competitie onderverdeeld in 2 poules. In de ene groep zitten de nummers 1, 3, 5, 7 en 9 van vorig jaar. In de andere groep zitten de nummers 2, 4, 6, 8 en 10. De ploegen spelen per poule 2x tegen elkaar.

Daarna volgt de tweede fase van de competitie, waarbij de poules worden samengevoegd en alle teams nog 2x tegen elkaar spelen. Punten uit de 1e ronde worden meegenomen. De top 8 na 26 speeldagen speelt de play-offs.