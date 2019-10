Viviani rijdt zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick Step

Elia Viviani was de voorbije twee seizoenen een veelvraat in de ploeg van Patrick Lefevere, maar de Italiaan trekt volgend seizoen het shirt van Cofidis aan.

Viviani, die dit seizoen 11 koersen won, wil zijn Belgische werkgever zaterdag nog een laatste keer plezieren in de Tacx Pro Classic, een eendagskoers in Zeeland.

Viviani is de jongste weken vooral bezig met zijn pistefiets, want de Italiaan heeft zijn zinnen gezet op de Spelen van volgend jaar in Tokio. Zaterdag krijgt hij in zijn laatste wegkoers van het seizoen steun van onder meer Tim Declercq en Iljo Keisse.