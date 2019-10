Sunweb wint strijd om Belgisch toptalent Van Wilder: "Hou van hun langetermijnplan"

Vorig jaar stapelde Ilan Van Wilder, weliswaar in de schaduw van Remco Evenepoel, de ereplaatsen op bij de junioren. Die lijn trok hij in zijn eerste jaar bij de beloften meteen door, met als uitschieter zijn 3e plaats in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst.

Nu beslist hij om in navolging van Evenepoel nog voor zijn 20e de stap naar het profpeloton te zetten. Niet bij zijn huidige ploeg Lotto-Soudal, wel bij Sunweb.

"Ik hou van het langetermijnplan dat de ploeg met mij heeft. Ze willen geen stappen overslaan", zegt Van Wilder "Het is mijn doel om zoveel mogelijk te leren en geleidelijk aan mijn volle potentieel te ontwikkelen. Ik denk dat ik bij Sunweb daarvoor perfect op mijn plaats zit."

"We willen hem in verschillende wedstrijden uitspelen", zegt Marc Reef, coach bij Sunweb. "Maar onze belangrijkste focus blijft op klimmen en tijdrijden liggen."