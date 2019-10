UCI schorst Bozic en Koren twee jaar voor hun aandeel in Operatie Aderlass

Koren en Bozic werden in mei voor het eerst genoemd in Operatie Aderlass, een dopingzaak rond de omstreden Duitse sportdokter Mark Schmidt. De twee Slovenen werden door hun werkgever Bahrain-Merida meteen op non-actief gezet. Koren reed nog voor het team, Bozic was er ploegleider.

De UCI legde het tweetal vandaag een schorsing van twee jaar op voor overtreding van de antidopingregels in 2011 en 2012. Koren, ondertussen 32, reed toen voor Liquigas-Cannondale, Bozic, nu 39, verdedigde de kleuren van Astana.