UCI pakt veiligheidsprobleem aan in samenwerking met rennersvakbond CPA

Veiligheid in het wielrennen is een brandend actueel onderwerp na heel wat gebeurtenissen de voorbije weken en maanden. Het overlijden van Bjorg Lambrecht, het parcours van de BinckBank Tour en nog een resem incidenten zorgden voor een stortvloed aan verzuchtingen in het peloton.

De UCI reageert nu en wil met de rennersvakbond CPA de komende weken om de tafel zitten. De instanties zullen meetings organiseren met rennersafgevaardigden, ploegen en wedstrijdorganisatoren. Dat moet leiden tot maatregelen die de veiligheid tijdens de koersen verhogen, die mogelijk al vanaf volgend seizoen toegepast worden.

"De veiligheid van de renners is een absolute prioriteit", legt UCI-baas David Lappartient uit. "Ik wil de CPA danken voor hun medewerking."

"Samen met de hele wielerfamilie hebben we al veel gedaan om de veiligheid te verhogen, al herinneren recente ongevallen ons eraan dat we niet op onze lauweren mogen rusten. We zullen allemaal samen een antwoord bieden op de bezorgdheid van de renners."