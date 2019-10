Beerschot neemt afscheid van trainer Vreven en stelt Losada aan

Enkele maanden geleden strandde Stijn Vreven met Beerschot nog op een zucht van de promotie naar 1A, toen het in een spannende tweestrijd moest buigen voor KV Mechelen.

Zonder KV Mechelen had Beerschot gehoopt dat de weg nu vrij was om dit seizoen te stijgen. Maar die ambities hebben na amper 9 matchen al een knauw gekregen. Beerschot telt nu al 8 punten minder dan leider OH Leuven en is kansloos voor de 1e periodetitel.

De opvolger van Stijn Vreven vond Beerschot in eigen huis. Hernan Losada wordt opgewaardeerd van beloftecoach naar hoofdcoach, Will Still wordt zijn assistent.