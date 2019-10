Ex-Inter-coach Stefano Pioli wordt opvolger van Giampaolo bij AC Milan

Na 7 speeldagen oogde het rapport van Giampaolo erg pover met slechts 9 punten. De Italiaan, die veel lof had gekregen voor het werk bij zijn vorige club Sampdoria, werd ontslagen.

Op een opvolger was het niet lang wachten, al werd het een niet onomstreden beslissing. Stefano Pioli wordt de nieuwe hoofdcoach in Milaan. Pioli zijn laatste opdracht als coach eindigde in april dit jaar, toen hij in zijn 2e seizoen afscheid nam van Fiorentina. Maar Pioli heeft ook een verleden als coach bij Inter (en Lazio).



Dat viel niet in goede aarde bij de AC Milan-fans, die zich op sociale media al hevig verzetten tegen de komst van Pioli naar hun club. Het bestuur had geen oren naar het protest en stelt nu Pioli aan als coach. Hij tekent een contract voor 2 jaar.