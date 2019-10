Robots helpen jury op WK turnen: "Ik viel van mijn stoel van de mogelijkheden"

"Het begon als een grap van de voorzitter van de Gymfederatie"

"Het klinkt heel sciencefiction, maar echte robots zijn het uiteraard niet", vertelt Inge Van Meensel vanop het WK turnen in Stuttgart over het paradepaardje van de Internationale Gymfederatie.

"Gymnastiek is een jurysport en in het verleden hebben we zo vaak gezien dat die jurering niet altijd objectief was. Dat heeft geleid tot controverses, schandalen en onderlinge afspraken tussen juryleden."

"Nina Derwael heeft zulke onaanvaardbare praktijken aan den lijve ondervonden op de Spelen in Rio, toen ze in de kwalificaties voor de brug met ongelijke leggers een veel te lage score had gekregen en ze de finale miste."

"Zulke afspraken, dat is zo goed als uitgeroeid. Denk ik en hoop ik. Maar 4 jaar geleden zei de huidige voorzitter van de Internationale Gymfederatie dat hij in 2020 robots wou. Dat bedoelde hij eigenlijk als een grap, maar een Japans technologiebedrijf heeft met 130 mensen 3 jaar gewerkt aan 3D-technologie, waarbij met sensoren een 3D-model wordt gemaakt van elke oefening van elke gymnast."

"Je kunt alle data opvragen. Zijn de benen recht of krom? Zijn de armen gestrekt of gebogen? Hoe hoog was de sprong? Het is heel indrukwekkend. We hebben een demonstratie gezien en ik viel bijna van mijn stoel van al die mogelijkheden om de jury te helpen."