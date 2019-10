"Als ik de kans heb, dan blijf ik gewoon heel mijn leven bij deze ploeg"

Het eerste profseizoen van Remco Evenepoel (19) is achter de kiezen. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step kampeert deze week op de boot van Gert Verhulst in het Vier-programma Gert Late Night. In de rubriek "bedgeheimen met James Cooke" liet Evenepoel zich op enkele opvallende uitspraken betrappen.