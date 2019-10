Ze vallen als vliegen: na Mignolet verlaat ook Van Crombrugge de selectie

Bij de doelmannen leek Thibaut Courtois begin deze week het zorgenkind van Roberto Martinez te worden. De doelman lag bij zijn club Real Madrid in de lappenmand met buikgriep.

"Thibaut verloor twee kilogram door zijn ziekte en had dus wat tijd nodig om te recupereren. Hij is echter goed bezig op training en is volledig geconcentreerd op de wedstrijd", was de geruststellende boodschap van Martinez vandaag op zijn persbabbel.

Dat de nummer 1 van Martinez inzetbaar is, komt zeker niet ongelegen, ook al zijn de tegenstanders "slechts" San Marino en Kazachstan.

In de vooravond liet Martinez weten dat reservedoelman Simon Mignolet naar het ziekenhuis gespurt was voor de geboorte van zijn zoontje en vanavond werd bekendgemaakt dat ook derde doelman Hendrik Van Crombrugge de groep verlaten heeft.

De doelman van Anderlecht keerde terug naar zijn club met een fysiek probleem. Jens Teunckens, bij Antwerp de doublure van Sinan Bolat, promoveert van de beloften naar de A-kern.