Martinez: "Ik zal veel spelers gebruiken in deze interlands"

"We willen de inspanningen verdelen"

Roberto Martinez kwam eerst en vooral met een update over de fitheid van zijn selectie. Leander Dendoncker trainde de voorbije dagen niet door maagproblemen en speelt morgenavond al zeker niet. Over de match tegen Kazachstan is nog geen beslissing gevallen. Simon Mignolet staat op het punt om vader te worden en zal de groep verlaten.

Het grootste vraagteken leek Romelu Lukaku, maar de spits van Inter zou wel in actie (kunnen) komen. "Ik verwacht dat hij één wedstrijd speelt", zegt Martinez. "Als Romelu na de training vanavond fit is, dan speelt hij donderdag tegen San Marino."

"Ook andere spelers zoals Meunier, Castagne, Witsel en T.Hazard zullen slechts één van de twee matchen spelen. We willen de inspanningen verdelen en ik zal dus veel spelers gebruiken."

Als België morgen San Marino klopt - wie twijfelt daar aan? - dan is de kwalificatie voor het EK al binnen. De verre verplaatsing naar Kazachstan voor de match van zondag is dan niet echt aanlokkelijk. De voetballer in ons wil dan toch liever morgen in Brussel spelen als hij slechts één match zal spelen en wil de trip naar Kazachstan misschien laten vallen. Toch, Roberto Martinez?

"Neen, zo kun je niet werken. De spelers zijn echt niet zo onprofessioneel om daar zelfs nog maar aan te denken. We proberen naar een kern van 23 spelers te gaan en niemand heeft het recht om zich zo te gedragen. Iedereen is onbaatzuchtig en probeert te helpen."