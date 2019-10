Cech trekt opnieuw zijn handschoenen aan... als ijshockeydoelman

Na meer dan twintig jaar profvoetbal hing Cech na de verloren Europa League-finale zijn voetbalschoenen aan de haak. De Tsjechische voetballegende is ondertussen aan de slag als technisch adviseur bij Chelsea, de club waarmee hij zowat alles won wat er te winnen valt op het hoogste niveau.

Vandaag kwam daar een verrassende hobby bij. Cech tekende een contract bij ijshockeyclub Guildford Phoenix, een club uit de Engelse derde klasse met thuisbasis net ten zuiden van Londen. Cech zal er één van de doelmannen zijn en met het rugnummer 39 spelen.

IJshockey is in Tsjechië één van de populairste sporten. Cech is dan ook in de wolken. "Ik ben heel blij met deze kans", zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop dat ik deze jonge ploeg kan helpen zijn doelen te bereiken."

"Na twintig jaar op het hoogste niveau in de voetbalwereld is dit voor mij een prachtige ervaring om eindelijk weer de sport te spelen waar ik als kind zo graag naar keek en die ik zelf nog liever speelde."