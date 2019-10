Charly Musonda Jr. (22) ligt nog maar eens in de lappenmand. De huurling van Chelsea kwam dit seizoen 3 keer in actie voor Vitesse, maar kampt weer met blessureleed. Musonda Jr. ging vandaag onder het mes. Wanneer hij na zijn knieblessure weer op het veld zal kunnen staan, is niet duidelijk. "Ik ben klaar om te blijven vechten", schrijft hij.