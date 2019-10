Ex-Beerschot-man Messoudi: "Moment van ontslag Vreven verrast me"

"Verrast door het moment van het ontslag"

Het geloof in Vreven is dus zoek. "Ja, en dat was vorig seizoen niet zo. Na 5 speeldagen stond Beerschot niet perfect geklasseerd en kreeg Vreven de ploeg na een paar ingrepen opnieuw op de rails. Toen wonnen ze de 2e periode. Maar wat de ploeg momenteel uitstraalt qua mentaliteit en inzet, is de laatste weken het verwijt. Misschien dat hij daarvoor nu de rekening betaalt."

"Of ik verrast ben? Toch een beetje door het moment", verklaart ex-Beerschot-speler Mo Messoudi aan Sporza. "Ik had misschien verwacht dat het na het kansloze verlies tegen Virton (3-0) zou gebeuren, maar ze hebben het vertrouwen getoond in de trainer. Dan is het nu ietwat verrassend dat ze na de 1-1 tegen Union beslissen om Vreven toch te ontslaan."

Vorig seizoen kon Stijn Vreven met Beerschot de promotie naar 1A maar net niet afdwingen. 1 seizoen later gaat ook de competitiestart van de Antwepse club helemaal de mist in. Coach Vreven mag vertrekken, Hernan Losada neemt over.

"De situatie rond het voetbalschandaal kan meespelen in de prestaties"

Met de hele zaak rond het voetbalschandaal kan het ook zijn dat Beerschot een fikse dreun heeft gekregen dat het alsnog in 1B moest blijven. "Dat kan er deels mee te maken hebben. Ik heb zelf de eerste weken van de voorbereiding meegemaakt en toen ging iedereen er nog vanuit dat ze in 1A zouden spelen. Zowel spelers, bestuur als fans."

"Losada heeft de kwaliteiten om trainer te worden in 1B en 1A"

Hernan Losada neemt de taken over. Een goede keuze? "Het is zijn 1e opdracht als hoofdtrainer. Maar hij zit ook in de technische commissie en besliste mee over de spelers die zijn gekomen, samen met Jan Van Winckel (50% eigenaar bij Beerschot). Nu is het aan hem om er een ploeg van te maken. Hij heeft zeker de capaciteiten om trainer te worden in 1B of 1A."

Net als Messoudi is ook Losada een echte Beerschot-man. "Hij heeft intussen toch een 200-tal wedstrijden voor Beerschot gespeeld. Zijn 1e ervaring in België was bij Beerschot, net als zijn laatste ervaring. Hij kent de club door en door."

Komt het allemaal nog goed met Beerschot? Want de concurrentie is talrijk in 1B dit seizoen. "Vorig jaar had je maar 2 ploegen (KVM en Beerschot), dit jaar heb je Virton, Union, OHL en Westerlo, dus het is heel moeilijk in te schatten wie er deze periode, laat staan volgende periode zal winnen", aldus Messoudi.