Van Loy: "Blij met gelijk prijzengeld, maar startgelden mogen nog verdwijnen"

"Ik pluk er misschien niet de grootste vruchten meer van, maar het was hoog tijd"

"We komen al jarenlang in beeld en bieden de kijkers aantrekkelijke wedstrijden. Dan is het ook fijn dat de organisatoren ons daarvoor willen belonen in de vorm van deze omschakeling. Maar we hebben er zelf mee voor gezorgd. Hoe klein ze soms ook waren, we hebben altijd respect gehad voor alle organisatoren. Dat moeten we blijven doen nu."

Van Loy (39) zit al in de de herfst van haar carrière, het nieuws mocht voor de renster van Telenet-Baloise wel iets vroeger komen. "Misschien wel, maar ik ben blij dat ik mee heb kunnen werken aan dit verhaal. Dat ik er niet meteen de grootste vruchten van kan plukken, zegt veel over de tegenstand en de spankracht van de wedstrijden. Ik denk dat het hoog tijd was."

"Dit is een positief verhaal", opent Van Loy. "Ik kan er alleen maar blij om zijn. Iedereen zou blij zijn als hun werkgever zou zeggen dat hij of zij 3 tot 4 keer meer kan verdienen op hetzelfde werk."

Het prijzengeld in de DVV Verzekeringen Trofee werd volledig gelijkgesteld aan dat van de mannen. Ook in de Wereldbeker-manches krijgt de top 4 bij de vrouwen evenveel prijzengeld als de top 4 bij de mannen. Sporza belde met Ellen Van Loy, die verheugd is met het nieuws.

"Startgeld is hét grote verschil met de mannen"

Het grote verschil blijft nog steeds de startgelden. Is het verschil tussen de startgelden en het prijzengeld bij de vrouwen ook zo enorm? "Ik denk dat we het eerder moeten vergelijken met de mannen, wat we misschien niet mogen doen. Maar dat is hét grote verschil."

"Het prijzengeld bij mannen en vrouwen is nu wel gelijk in verschillende wedstrijden, wat leuk is. Maar wat ik krijg als startgeld is niet "wauw". Ik ben er wel best blij mee, want gezien de omstandigheden hebben de organisatoren me er nog wel graag bij. Maar ik denk dat je het wel moet durven vergelijken met de mannen. Iemand van mijn niveau bij de mannen komt nog wel heel wat hoger uit."

Net als bij de mannen rijden er ook bij de vrouwen enkele rensters op een hoger niveau. Is het verschil met, bijvoorbeeld, een Sanne Cant ook zo groot? "Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk het wel", zegt Van Loy. "Dat is ook logisch gezien haar palmares. Ik kan er vrede mee nemen dat het zo is. Ik doe het deels als prof, deels als bijberoep. Dus het is logisch dat zij meer krijgt."