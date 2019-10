Argentinië knokt zich naar gelijkspel tegen Duitsland (met Ter Stegen in doel)

Duitsland is in de ban van de keeperskwestie bij de nationale ploeg en dus was het uitkijken naar de opstelling van bondscoach Joachim Löw. Barça-doelman Marc-André ter Stegen mocht zoals verwacht zijn opwachting tussen de palen maken en zag hoe de Duitse nationale ploeg snel een dubbele bonus te pakken had.

Löw kreeg de voorbije dagen met heel wat afzeggingen te maken, maar kon gelukkig rekenen op Serge Gnabry. De smaakmaker van Bayern München scoorde vorige week nog 4 keer in de Champions League tegen Tottenham en was ook vanavond een sleutelfiguur. Hij scoorde en liet scoren: 2-0 halfweg de eerste helft.

Duitsland gaf die 2-0-voorsprong in een zwakke tweede helft uit handen. Invallers Alario en Ocampos brachten Argentinië - ook al niet op zijn sterkst, zo is Lionel Messi geschorst na zijn tirade op de Copa America - weer op gelijke hoogte.

Een winnaar kwam in het stadion van Borussia Dortmund niet meer uit de bus. Duitsland speelt zondag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, Argentinië oefent dan tegen Ecuador.