Gelijk prijzengeld mannen en vrouwen: "Maar mannen blijven koningen van het veld"

"De meest faire oplossing, het werd tijd"

"In de atletiek is het bij mijn weten al sinds de jaren 70 of 80 dat mannen en vrouwen hetzelfde verdienen wat betreft premies. Het werd tijd dat dit ook zo werd bij het veldrijden."

De UCI zelf stelt het prijzengeld bij de vrouwen in de Wereldbeker gelijk aan de mannen voor de top 4. Daarna volgt een grote kloof. "Ik heb zelf geen weet van wat andere klassementen doen. De vraag van de UCI was om de top 3 gelijk te stellen, wij kozen voor het volledige klassement", verklaart Impens.

De UCI vroeg de organisatoren onlangs om het prijzengeld van de eerste 3 vrouwen in het klassement gelijk te stellen aan dat van de mannen. "Maar wij hebben met de DVV Verzekeringen Trofee besloten om de lijn door te trekken naar het volledige klassement", legt Christophe Impens van organisator Golazo uit aan Sporza. "De meest faire oplossing, denken we."

We zijn al blij dat we uiteindelijk een goede formule hebben gevonden voor de vrouwen. Dat we ze kunnen gelijkstellen met de mannen, zonder te hard te raken aan het geld bij de mannen. Zij blijven nog steeds de koningen van het veld.

"Maar mannen blijven koningen van het veld"

In de atletiek zijn ook de startgelden zo goed als helemaal verdwenen. Is dit ook waar het veldrijden naartoe moet? Momenteel bestaat er nog steeds een enorm verschil. "De mannen hebben nog steeds het voorrecht dat hun startgelden veel hoger zijn", klinkt het bij Impens.

"Daar is ook niet onmiddellijk een oplossing voor, daar moeten we eerlijk in zijn. Het economische model van het veldrijden is wat het is momenteel. Het is niet dat je plots veel meer inkomsten uit sponsoring, ticketing of VIP-verkoop kan halen. De mannen zijn nu eenmaal veel beter af dan de vrouwen wat betreft startgelden in het veldrijden."

"Het prijzengeld bestaat in verschillende sporten niet meer. Daar komt het puur uit premies, klassementsgelden of bonussen. Dat vind ik een gezonde situatie, loon naar werken. Maar in het veldrijden zullen in dit model ook nog steeds dezelfde personen de grootverdieners blijven. Ook zonder startgelden zullen een Mathieu van der Poel of Wout van Aert nog altijd het meeste verdienen."

"Maar we zijn al blij dat we uiteindelijk een goede formule hebben gevonden voor de vrouwen - wat betreft het prijzengeld van het klassement. Dat we ze kunnen gelijkstellen met de mannen, zonder te hard te raken aan het geld bij de mannen. Zij blijven nog steeds de koningen van het veld", besluit Impens.