Ann Wauters volgt Meesseman in VS: "Ze maakt het verschil"

Ann Wauters is, samen met Linde Merckpoel van Studio Brussel, speciaal naar de Verenigde Staten overgevlogen om Emma Meesseman aan het werk te zien in de WNBA-finale. De 4e match van de Mystics was wel een afknapper. "Maar ik had op het einde wel het gevoel: dit maken ze thuis af. En dat is nog mooier."

"Finales in de WNBA zijn bijna altijd spannend. Bij mijn titel met de LA Sparks hebben we ook pas in de 5e match gewonnen in de laatste seconde. Spannender kon niet. Maar in Europa heb je ook veel spannende en geladen matchen. Ik denk bijvoorbeeld aan de clash tussen Galatasaray en Fenerbahçe met al die vurige fans. Alleen is het hier wel nóg meer dan het sportieve. Hier is het een hele avond entertainment."