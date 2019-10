Vercauteren monstert Anderlecht-kern mét Anthony Vanden Borre

Na een babbel met de pers ging het vanmiddag richting het oefenterrein in Neerpede voor Frank Vercauteren. Daar keek de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht (streng) toe, terwijl een leger assistenten de training leidde.

Heel even zagen we Vercauteren met een speler praten. Toen Knowledge Musona in de buurt kwam, gaf hij de aanvaller wat aanwijzingen.

Naast de hoofdcoach trok ook Anthony Vanden Borre de aandacht. De voormalige Rode Duivel werkt aan een nieuwe rentree bij Anderlecht. Hij oogt alvast fit.

De kans dat Vanden Borre binnenkort weer wedstrijden speelt, wordt met de dag groter. Eerder haalde Vercauteren hem al uit het slop bij Racing Genk.