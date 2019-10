Roglic doet er nog eentje bij in Italië, slapstick met achtervolgers die verkeerd rijden

"Che casino!" zeggen ze geregeld in Italië. De Tre Valli Varesine, de zoveelste Italiaanse najaarsklassieker, was op zijn zachtst gezegd ook chaotisch. Op 15 kilometer van de finish werd een groep met onder meer Nibali, Teuns, Valverde, Martin en Mollema uitgeschakeld door een dwaling van de organisatie.

Het elitegroepje volgde het spoor van een motorrijder, die het parcours evenwel verlaten had. Teuns en co reden nog wel terug het parcours op, maar moesten uiteraard een kruis maken over hun winstkansen.

De lachende derde leek Luis Leon Sanchez, die kort voordien was weggereden uit het groepje toppers. De Spanjaard leek op weg naar de zege, maar viel in de slotfase stil. Op 700 meter was hij eraan voor de moeite.

Astana mikte dan maar op Jakob Fuglsang, maar niemand kon of wilde reageren op een versnelling van sluipschutter Primoz Roglic op enkele hectometers van de finish. De eindwinnaar van de Vuelta keek niet meer om en snelde naar de 50e seizoenszege van Jumbo-Visma. Tiesj Benoot en Tim Wellens nestelden zich in de top 10.