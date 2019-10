1u59'40"! Kipchoge duikt als eerste onder 2 uur op marathon

Eliud Kipchoge heeft opnieuw atletiekgeschiedenis geschreven. Na zijn officieel wereldrecord (2u01'39") heeft de 34-jarige Keniaan nu ook een marathon onder de 2 uur gelopen. In Wenen legde hij in ideale omstandigheden de 42,195 km af in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden. "Samen hebben we geschiedenis geschreven", sprak Kipchoge achteraf.