Biles en Amerikaanse meisjes verlengen teamtitel, Rusland en Italië op podium

Dat het goud in de landencompetitie opnieuw een prooi was voor de VS, was natuurlijk geen verrassing. Simone Biles, nog altijd maar 22 jaar, demonstreerde nog eens haar klasse.

De VS klopte Rusland en Italië met duidelijk verschil. Voor Biles is het de 15e gouden medaille uit haar carrière, de 21e WK-medaille in totaal.

Die oogst brengt haar op gelijke hoogte van Svetlana Chorkina. Het record (mannen en vrouwen) van Vitali Tsjerbo (23 WK-medailles) komt ook weer een stapje dichter. Aangezien Biles in Duitsland nog deelneemt aan de 5 individuele finales, zal het record deze week wellicht sneuvelen.

De verrassing kwam misschien wel uit Chinese hoek. China schopte het niet tot op het podium en greep voor het eerst sinds het WK van 2003 naast de prijzen.

België was er niet bij in de finale. Het team van Nina Derwael eindigde vorige week als 10e in de kwalificaties, in de finale kwam enkel de top 8 in actie.