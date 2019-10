"Veel renners hebben me gefeliciteerd dat ik Walscheid een mep verkocht heb"

Alvaro Hodeg spurtte vorige donderdag naar de zege in Duitsland, maar gangmaker Florian Sénéchal kwam na zijn lead-out ten val. De Fransman van Deceuninck-Quick Step zag in Max Walscheid de boeman en ging met zijn vuisten verhaal halen toen de Duitser van Sunweb een interview gaf.

Sénéchal werd door zijn ploeg bestraft met een boete en kwam voor Binche-Chimay-Binche bij de RTBF nog eens terug op de knokpartij. "Die reactie zegt niet wie ik ben", zegt Sénéchal over zijn uithaal. "De adrenaline nam de bovenhand."

"Ik liep dit seizoen al een zware blessure op en ik had schrik. Ik kwam donderdag ten val en heb me gelukkig niet geblesseerd. Maar ik beschouw die renner (Walscheid) als een vrij gevaarlijke renner. Veel renners hebben me overigens gefeliciteerd dat ik hem een slag verkocht heb."

"Maar laat me duidelijk zijn: voor het beeld van onze sport en mijn ploeg is dit niet goed. Ik zou het niet opnieuw doen. De volgende keer zou ik eerst tot rust moeten komen."