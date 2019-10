Duitse ex-international Schweinsteiger (35) zegt auf Wiedersehen

Bastian Schweinsteiger is momenteel aan de slag in de Verenigde Staten bij Chicago Fire. Het team wist zich net niet te plaatsen voor de play-offs van de Major League Soccer en dat betekende ook het einde van Schweinsteigers carrière.

"Lieve fans, ik zet een punt achter mijn loopbaan", geeft de Duitse middenvelder mee op zijn sociale media. "Ik wil jullie, mijn vrouw Ana Ivanovic en mijn teams Bayern München, Manchester United, Chicago Fire en de Mannschaft bedanken. Duizendmaal dank, ik zal de voetbalsport altijd trouw blijven."

Eerder op de dag liet de Duitse bondscoach Joachim Löw verstaan dat er altijd plaats is voor Schweinsteiger in zijn staf. "Iedereen weet nog hoe hij in de WK-finale van 2014 speelde tot hij erbij neerviel. Of er voor hem een plek is in de staf van de nationale ploeg? Voor Bastian sowieso."