Toppers rijden verkeerd in Italiaanse semiklassieker: "Profkoers mag geen criterium zijn"

Daniel Martin (33) deelde voor de start van de Tre Valli Varesine nog een foto van het roadbook van de Italiaanse semiklassieker. De uitleg over de slotkilometers bestempelde Martin als "zinloos", maar zijn tweet zou in de slotfase als een boemerang terugkeren.

De Ier werd met een reeks toppers in zijn kielzog weliswaar niet genekt in de slotkilometers, maar zijn kansen op de dagzege gingen op 15 kilometer van de finish al in rook op. Een motard nam bij een rotonde een verkeerde afslag en lokte onder meer Valverde, Martin en Teuns met zich mee. De winst mochten zij in één klap op hun buik schrijven.

"Als de organisatie je verkeerd stuurt, dan kun je er weinig aan doen", baalde een gefrustreerde Martin (UAE) bij Cyclingnews. "Het is jammer, want we vormden een sterk groepje met de beste renners in koers."

"Als je het parcours zo complex maakt, dan wordt het een criterium. En een profkoers hoeft geen criterium te worden."

"Niemand wist waar we naartoe reden. We reden ook met een snelheid van 65 km/u toen het gebeurde. We wisten snel dat we verkeerd gereden waren, maar wat kan je dan doen? Je moet voorzichtig blijven, zodat je niet aangereden wordt. En dan duurt het even voor je weer gedraaid bent. We beseften daar meteen dat de overwinning weg was."