Vanaken: "Ik ben blij als ik af en toe eens kan invallen voor Hazard"

"Ik weet niet of er deze keer speelminuten inzitten"

Hans Vanaken heeft sinds september vorig jaar een abonnement bij de Rode Duivels, maar na een jaar staan er slechts twee interlands met speelminuten achter zijn naam.

Zijn laatste match bij de Duivels dateert alweer van 15 november 2018 tegen IJsland, bijna een jaar geleden dus. Twee maanden eerder had hij bij zijn eerste selectie meteen zijn eerste cap gepakt tegen Schotland.

"Ik weet niet of er deze keer speelminuten inzitten", vertelde Vanaken dinsdag in Tubeke. "We hebben een grote groep en het valt af te wachten of er deze keer wel mogelijkheden zullen zijn."

Bij zijn twee vorige caps was Vanaken telkens de vervanger van Eden Hazard op de positie achter de diepe spits. "De concurrentie op die plaatsen is enorm, dat besef ik ook wel. We weten allemaal dat Eden een van de besten ter wereld is. Op die positie is hij ongelooflijk goed. Ik ben al blij als ik af en toe eens kan invallen voor hem."

In Schotland werd er vorige maand verwacht dat de bondscoach Vanaken nog eens minuten zou gunnen, finaal bleef de Limburger de hele wedstrijd op de bank. "Het is fijn om te horen dat sommigen mij wel in de ploeg zagen. Het is echter de coach die de beslissingen neemt."

"In Schotland was het 0-3 en later zelfs 0-4, en toen was het aan de jongens die er pas bij waren. Dat zijn de keuzes van de coach en die moet je respecteren, al had ik natuurlijk gehoopt om te spelen."