Vermoeide Raymond Poulidor (83) is opgenomen in het ziekenhuis

Raymond Poulidor reed in de jaren 60 en 70 een mooi palmares bijeen, maar zijn bijnaam "éternel second" verklapt veel. De Eeuwige Tweede uit de Ronde van Frankrijk kon de Tour nooit winnen, droeg nooit de gele trui, maar stond wel liefst 8 keer op het podium.

In de Tour is de zeer populaire "Poupou" nog altijd graag gezien. Poulidor reist nog mee met het circus, maar voelt zich volgens zijn echtgenote sinds de voorbije Tour erg vermoeid.

Poulidor, grootvader van Mathieu van der Poel, is opgenomen in het ziekenhuis nabij zijn woonplaats Saint-Léonard-de-Noblat. Verdere details over zijn gezondheidstoestand werden niet bekendgemaakt.