Naert: "Ik denk dat Kipchoge zaterdag onder de 2 uur kan duiken"

De grens van 2 uur houdt marathonloper Eliud Kipchoge al een tijdje in de ban. De wereldrecordhouder (2u01'39") flirtte in 2017 in Monza al met de limiet en onderneemt zaterdag in de straten van Wenen een nieuwe poging.

"De 1u59'-challenge? Het is een beetje dubbel", zegt topper Koen Naert. "Ik had het in Monza ook al. Ik vind het vrij artificieel, maar het is gewoon goed voor onze sport. Het volledige mediacircus is goed voor de marathonsport."

"We kunnen als marathonlopers niet vaak uitpakken. Het is leuk als onze sport op die manier in de kijker komt te staan en zeker met een atleet als Kipchoge, die een voorbeeld is voor heel veel atleten. Hoe hij in het leven staat: het is een fantastische kerel om naar op te kijken."

Zal Kipchoge zijn Oostenrijkse missie tot een goed einde brengen? "Ik denk dat het zal lukken", voorspelt Naert. "2 jaar geleden was ik in Monza sceptisch, maar toen was ik al enorm geschrokken dat hij er slechts 25 seconden boven bleef."

"Ik denk dat we nu een veel sterkere Kipchoge met nog beter materiaal aan de start zullen zien, met ook nog meer hazen. Alle minpuntjes van Monza zullen ze bijschaven. Ik denk dat hij onder de 2 uur kan duiken."