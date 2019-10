"Als LeBron James onder de indruk is, dan ben je behoorlijk goed"

"Door haar ervaring in Rusland en bij de Belgische nationale ploeg heeft ze geleerd dat ze een belangrijke go-to-speelster is (iemand die de bal krijgt op de belangrijke momenten, red). Daardoor is ze comfortabeler geworden in die rol en heeft ze meer vertrouwen gekregen. Ze aarzelt niet meer om de belangrijke shots te nemen voor ons."

Vorig jaar trok Emma Meesseman niet naar de WNBA om zich volledig te kunnen richten op het WK met de Belgian Cats. Zonder Meesseman verloren de Washington Mystics in de finale van Seattle. "Emma is "the missing piece", het ontbrekende puzzelstukje", zegt Mystics-coach Mike Thibault.

Een paar jaar geleden moesten we haar nog overtuigen om driepunters te shotten, terwijl ze toen op training altijd al een van onze beste schutters was.

"Meesseman is echt All-Star-kaliber in de WNBA. Een aantal jaar geleden werd ze al eens geselecteerd voor het All-Star Game en dat zou dit seizoen waarschijnlijk ook zo geweest zijn als ze een volledig seizoen gespeeld had."

Opvallend deze play-offs: ook van achter de driepuntlijn is Emma Meesseman dodelijk efficiënt. "Een paar jaar geleden moesten we haar nog overtuigen om driepunters te shotten, terwijl ze toen op training altijd al een van onze beste schutters was. Emma is zo onzelfzuchtig. Ze is ook een fantastische passer en een geweldige ploegmaat."

Mystics-coach Mike Thibault: "Emma is All-Star-kaliber"

ESPN-journaliste: "Meesseman is de 2e MVP"

Journaliste Mechelle Voepel volgt de Washington Mystics op de voet voor ESPN. Voepel voelt veel respect voor Emma Meesseman in de VS. "Ik denk dat veel mensen naar haar kijken als de 2e MVP in de WNBA (Mystics-speelster Elena Delle Donne werd verkozen tot MVP, red). Ze kwam op heel jonge leeftijd naar hier en werd ondergewaardeerd en nu is ze een van de beste speelsters in de WNBA", weet Voepel.

"In deze play-offs betekent Emma voor de Mystics het verschil tussen in deze positie te staan en misschien niet eens de finale halen. Zij is heel koelbloedig en maakt echt het verschil. Bovendien vindt ze niet van zichzelf dat ze een geweldige speelster is. Ze is zo bescheiden, maar ik laat me vertellen dat dat een typisch Belgisch trekje is."

"Als Washington kampioen wordt, zal het aandeel van Emma echt enorm geweest zijn. Vorig jaar hebben ze haar echt gemist in de play-offs. We hebben allemaal genoten van haar dit seizoen. Zij is echt het ontbrekende puzzelstukje."