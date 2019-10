WK-rapport: "Heel atletiekminnend België moet Vanderbemden dankbaar zijn"

1. De ster van het WK: "Sifan Hassan, al kan ze niet tippen aan het charisma van Bolt"

Marc Willems: "De Nederlandse Sifan Hassan won als allereerste in de WK-geschiedenis de niet evidente dubbel 1.500 meter - 10.000 meter." Kris Meertens: "Een echte ster, een opvolger voor Usain Bolt, heeft zich nog niet geopenbaard op dit WK. Sifan Hassan heeft buitengewoon gepresteerd met haar twee wereldtitels, maar zij kan natuurlijk niet tippen aan het charisma van Bolt."

VIDEO: Ongenaakbare Hassan knalt naar goud op de 1.500 meter

2. De WK-verrassing: "Sportief een hoogstaand WK"

Kris Meertens: "Het heeft me verrast hoe aanvallend er gelopen werd op de langere afstanden. Zowel bij de mannen als de vrouwen werd er op de 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en de steeple vanaf de eerste meters gevlamd. Op sommige van die afstanden lieten zelfs de Ethiopiërs - de meesters van de supersnelle laatste ronde - zich gelden van bij de start." Marc Willems beaamt: "Ik keek met enig voorbehoud uit naar dit WK, maar ik moet toegeven dat het sportief een erg hoogstaande editie was."

VIDEO: Kenianen starten als een speer op de 1.500 meter

3. Dé prestatie: "De supertijd van Naser op de 400 meter"

Marc Willems: "Dat sterke mannen die ergens in een hoek van het stadion met een kogel werpen toch voor een ongezien spektakel kunnen zorgen. Het was de meest hoogstaande én spannendste finale ooit in het kogelstoten." Kris Meertens kiest voor de 400 meter bij de vrouwen: "Meer nog dan het wereldrecord op de 400 meter horden heeft de supertijd van Salwa Eid Naser op de 400 meter vlak me verbaasd. De gelaatsuitdrukking van co-favoriete Miller na de race zegt alles. Naser nadert op de superanabole tijden van de Oost-Europese vrouwen uit de jaren 80."

VIDEO: Salwa Eid Naser stoomt naar de wereldtitel

4. De Belg van het WK: "Atletiekminnend België moet Vanderbemden dankbaar zijn"

Kris Meertens: "Op enkele uitzonderingen na hebben bijna alle Belgen sterk gepresteerd. Maar als ik er eentje moet uitpikken, is het Robin Vanderbemden. Hoe hij als 200m-loper zichzelf overstegen heeft in de 4x400 meter is buitengewoon. Heel atletiekminnend België moet hem dankbaar zijn." Marc Willems: "Ik kies voor coach Jacques Borlée. Het 4x400m-project waarvan hij de vader is, behaalde bij de 6e WK-finale eindelijk een medaille. Zijn tactische plaatje klopte weer als een bus en de atleten hebben het tot in de perfectie uitgevoerd."

VIDEO: Belgian Tornados pakken brons

5. WK-klucht: "Dramatisch programma"