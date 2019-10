Anderlecht-coach Vercauteren: "Ze zoeken uitdagers voor Club, dat moet onze stimulans zijn"

Frank Vercauteren heeft een eerste keer met de pers gepraat sinds zijn comeback in Anderlecht. Hij had het onder meer over het abrupte vertrek in Leuven en de speelstijl van het huis. "Of ik nog op Play-off I mik? Ik heb realistische, maar hoge doelen", antwoordde Vercauteren op zijn manier.

Over OHL: "Stond in contract dat ik kon vertrekken"

Na de zwakke start in de competitie plukte Anderlecht vorige week clubicoon Frank Vercauteren weg bij 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Vanmiddag gaf de Prins van het Astridpark tekst en uitleg bij zijn rentree in de hoofdstad. Vercauteren zei dat hij de opschudding in Leuven niet begreep. "Het stond in mijn contract dat ik kon vertrekken. Was ik in hun plaats, focuste ik op andere dingen", vertelde de oud-international, die bij OHL optrad als sportief adviseur. "Ze komen van ver en er is de voorbije jaren al veel veranderd. Nu hebben ze het potentieel om hun doel te bereiken: 1A halen."

Frank Vercauteren ondersteunde trainer Vincent Euvrard in Leuven.

"Wil ook mooi spelen, maar ben wel realistisch"

In de hoofdstad moet Frank Vercauteren Anderlecht weer hogerop krijgen na een mislukte competitiestart (9 op 30). "Of ik nog op Play-off I mik? Ik heb realistische, maar hoge doelen", stelt de voormalige middenvelder. "Ze zoeken rivalen voor Club Brugge. Antwerp, Standard en Gent zijn goed aan het seizoen begonnen. En Genk laat zich zien in de Champions League. Dat moet onze stimulans zijn. En als we beter willen zijn, weten we wat te doen." Onder Simon Davies en aanvoerder/inspirator Vincent Kompany trekt Anderlecht dit seizoen vol enthousiasme naar voren. Vaak te enthousiast met een piepjonge ploeg. "Er staat tenminste iets en er wordt naartoe gewerkt", zei Vercauteren over de speelstijl. "Ik heb ook het Anderlecht-DNA in mij. Mooi voetbal brengen, is altijd mijn opdracht geweest. Elke trainer wil goed spelen en winnen, maar ik ben wel realistisch." "Soms moet je een keer lelijk spelen en winnen, al beleef ik daar weinig vreugde aan", verzekert de 62-jarige coach. "Mooi voetballen, maar verliezen doet me evenmin plezier." "Ik wil alleen verliezen van een beter, een veel beter, team. Als je dan alles gegeven hebt, kan je jezelf niks verwijten."

Soms moet je een keer lelijk spelen en winnen, al beleef ik daar weinig vreugde aan. Frank Vercauteren

"Wie wat gaat doen, weet ik nog niet"

Vrijdag zat Frank Vercauteren al in de tribunes, gisteren is hij officieel begonnen aan zijn nieuwe termijn bij Anderlecht. "Ik heb intern al veel gesprekken gevoerd, ook met Vincent (Kompany, red)", geeft hij mee. "Het is zeker niet de bedoeling om iets te veranderen wanneer dat niet nodig is. Maar als ik iets moet aanpassen, zal ik niet twijfelen dat te doen." Bij Anderlecht loopt momenteel een erg grote technische staf rond en het is niet altijd even duidelijk wie welke rol net vervult. "Ik heb notities gemaakt, maar wie wat gaat doen, weet ik nog niet. Daar gaan we het de komende dagen in groep over hebben. Met Simon Davies heb ik al 10 minuten gepraat, met de anderen nog niet."

Vrijdag boekte Anderlecht zijn 2e competitiezege van het seizoen: 1-2 in Charleroi.

VIDEO: Kijk naar de persconferentie van Vercauteren in Anderlecht