"Pochettino verloor zijn kleedkamer bij de Champions League-finale"

Het contrast tussen het huidige Tottenham en dat van vorig seizoen is groot. "Alles is terug te voeren op het feit dat Pochettino Harry Kane opstelde in de finale van de Champions League", vindt Filip Joos. "Kane had 2,5 maand niet gespeeld, terwijl Lucas Moura - die 3x gescoord had op Ajax - op de bank moest zitten. Op dat moment ben je je kleedkamer kwijt."

"Volgens mij was dat de kiem, ook al waren er al wel wat problemen en zijn ze er wat doorgesukkeld tot in de finale. De ploeg wordt wat ouder en heeft lang op de toppen van haar tenen gelopen. Dan zorgt zo'n verloren Champions League-finale voor een knauw in het zelfvertrouwen en de goesting."

In de zomer stuurde Christian Eriksen ook aan op een transfer, die hij uiteindelijk niet kreeg. "Maar ik geloof in de eeuwige goedheid van Eriksen. Ik denk niet dat hij ooit een splijtzwam zal zijn in een kleedkamer. Of Pochettino dit nog kan oplossen? Dat verwacht ik niet, al kunnen ze zich wel nog herpakken."