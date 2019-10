Mulder: "Je speelt niet beter met een vriend naast je in de spits"

Moment van Mulder: "Eindelijk Hazard bij Real"

Hazard ging na de 2-2 - een slecht resultaat voor Real - nog bij alle Club-spelers langs op het veld. Dat siert hem als anti-vedette, beseft Filip Joos. "Maar ik denk niet dat ze dat daar de goeie manier vinden", countert Clement. "Dat voelde je de dag ervoor in de persconferentie. De pers was heel negatief over Courtois en Hazard in de vragen naar mij en Mignolet toe."

Hoe ervaarde Club-coach Philippe Clement Hazard in Madrid bij de 2-2 van vorige week? "Wij zagen Hazard de dag voor de match na onze training. Hij kwam nog even goeiedag zeggen. Hij had een strak T-shirt aan. En ik kan zeggen dat hij helemaal niet zwaar stond, wat iedereen toch altijd maar zei."

Frank Raes vond toch dat er voor het eerst in zijn carrière een zweem van stress over Hazard hing de voorbije tijd. Messoudi beaamde en verwees naar de match tegen Club Brugge: "Hij was wat twijfelachtig in zijn acties, ging er niet vol voor."

Zijn eerste weken bij Real leverden Hazard al heel wat kritiek op. "Het is knap en ergens zijn gave dat hij daar schijt aan heeft. Elke dag staan er verschrikkelijke stukken in de krant, Courtois heeft dat nu ook aan de hand. Misschien zal hij dat niet lezen, maar het wordt je wel gezegd. Maar hij heeft er dus lak aan."

Youri Mulder hoopte dat hij zou gaan en toen dat zo was, verheugde de Nederlander zich de hele zomervakantie op Eden Hazard bij Real Madrid. Maar Mulder bleef aanvankelijk wat op zijn honger zitten. Pas zaterdag schitterde Hazard voor het eerst met een goal en assist in de topper tegen Granada. "Er waren wat probleempjes. Hij stond te zwaar, was even geblesseerd. Maar afgelopen zaterdag deed hij het eindelijk. Het werd ook wel tijd. Met een geniale trap maakte hij een schitterende goal."

Messoudi over Antwerp: "Je voelt dat er toch wat problemen zijn in die groep"

Mo Messoudi bleef voor zijn moment in België: de penaltyfase in Antwerp-Standard, waarbij Mbokani en Refaelov ruzieden over wie hem mocht nemen. Refaelov trapte de bal uiteindelijk binnen.

"We hebben dit in het verleden al vaak meegemaakt. En dan zou je denken dat 2 spelers van 33 jaar zich niet meer laten vangen. Maar ze discussiëren er 2 à 3 minuten over. Zelfs Lamkel Ze moet komen sussen. Defour komt helpen, net als Haroun. Die laatste moet dit seizoen alleen maar brandjes blussen."

Er is blijkbaar geen nummer 1 penaltytrapper bij Antwerp. Ze zijn allebei aangeduid en wie zich goed voelt, mag trappen. Messoudi denkt dat de fout bij Laszlo Bölöni ligt: "Als trainer moet je een beetje je groep kennen en weten dat die volwassen genoeg is om onder elkaar uit te maken wie mag trappen. Als je de karakters kent, moet je gewoon iemand op 1 en iemand op 2 zetten. Ik heb in het verleden ook al eens een discussie gehad bij een penalty, maar je laat het niet zo lang aanslepen."





"Je voelt toch aan die groep dat er wat problemen zijn. Ik denk dat Bölöni enorm hamert op discipline. Als je je man laat lopen, vlieg je naar de bank. Maar ik hoor sinds vorig seizoen al verhalen van spelers die te laat komen."

Voorts tovert de Extra Time-redactie oude beelden tevoorschijn van Jovanovic en Witsel bij Standard - met Bölöni als coach, waarbij Jovanovic en Witsel duwen en trekken om een penalty te mogen nemen. Tegen Club won de Serviër het pleit, tegen Gent een week later Witsel. De 2 elfmeters gingen binnen. Mulder: "Je hebt coaches die het conflictmodel hanteren. Je speelt ook niet beter met een vriend naast je in de spits. Dat is onzin."

Karakters kunnen elkaar versterken. Je moet elkaar wel de goals gunnen. Mulder: "Wat ik altijd had, was oogcontact. Met sommigen heb je dat niet. Dat is er of dat is er niet. Maar die klik kun je ook met een vijand hebben."