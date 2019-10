Nieuwe getuigenis van dealer over Pantani: "Marco werd vermoord"

De nieuwe wending in de Pantani-soap wordt deze keer in gang gezet door ene Fabio Miradossa, de drugsdealer die Pantani aan zijn laatste dosis cocaïne zou hebben geholpen. Miradossa praat bij een Italiaanse tv-zender voor het eerst over de affaire. De documentaire wordt vanavond uitgezonden.

Miradossa hulde zich na zijn gevangenisstraf in stilzwijgen, maar volgt de officiële berichten over het overlijden van Pantani op 14 februari 2004 niet. "Marco is niet gestorven door een overdosis cocaïne. Marco werd vermoord", zijn zijn harde woorden.

"De persoon die hem heeft vermoord, heeft dat misschien niet gewild, maar Marco werd wel vermoord. Ik begrijp niet waarom de onderzoekers de zaak destijds niet tot op het bot hebben onderzocht."

"Ze vertelden altijd dat Marco niet meer bij bewustzijn was door de cocktail van cocaïne en andere middelen, maar ik ben ervan overtuigd dat Marco nog helder was toen hij werd vermoord."

De nieuwe verklaringen van de drugsdealer lijken aan te sluiten bij de these van Tonina, de moeder van Pantani. Zij heeft zich nooit neergelegd bij de conclusies van de onderzoekers en beweert al jaren dat haar zoon werd vermoord.