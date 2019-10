Tweet over Hongkong escaleert: Chinese tv schrapt 2 NBA-duels

Na Moreys tweet, die ondertussen verwijderd werd, reageerden al enkele Chinese bedrijven als door een wesp gestoken. Een grote merchandisehandelaar en een nieuwssite zegden hun partnership met de Rockets op.



NBA-topman Adam Silver liet in een interview met het Japanse persbureau Kyodo News verstaan dat hij achter het recht op vrije meningsuiting van Morey stond. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Chinese tv (CCTV): "We zijn heel ontevreden en keuren de claim van Adam Silver af", stelt CCTV in een statement. "We geloven dat opmerkingen die de nationale soevereiniteit en sociale stabiliteit tarten, niet onder vrije meningsuiting vallen."

Als gevolg zal de CCTV twee in het land geprogrammeerde voorwedstrijden van het NBA-seizoen niet uitzenden. De Brooklyn Nets en de Los Angeles Lakers bestrijden elkaar in Shenzhen en in Shanghai, maar die partijen komen dus niet meer op de Chinese tv.

En daar hoeft het niet bij te blijven. De Chinese staatsomroep bekijkt zijn totale samenwerking met de NBA. De Chinese smartphonefabrikant Vivo, een belangrijke sponsor van de 2 NBA-duels, stopt alvast zijn afspraken met de NBA.