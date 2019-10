Cercle Brugge, Club Brugge en Antwerp krijgen boetes in de bus

Incidenten tijdens Cercle Brugge-Club Brugge

"Het is al helemaal ontoelaatbaar dat er brand wordt gesticht in een stadion. In casu vernielde het in brand steken van een vlag een zestal stoelen. Omstaanders werden in gevaar gebracht. Daarom dient een strenge straf zich op ten aanzien van Cercle Brugge. Het is aan de club om de brandstichters te identificeren en verhaal op hen uit te oefenen", aldus de Geschillencommissie, die ook verwees naar het recente ongunstige verleden van Cercle en Club.

"Er waren inspanningen geleverd om de veiligheid voor spelers en supporters te verhogen, maar ze zijn niet van die aard om dergelijke feiten te voorkomen. De Geschillencommissie hanteert de nultolerantie met betrekking tot pyrotechniek in de stadions, want er kunnen gewonden door vallen. Het gooien van voorwerpen is bovendien een kwalijke praktijk. Een bestraffing dringt zich voor beide clubs dus op", luidt het vonnis.

Ook de 'bezoekende' supporters van Club Brugge lieten zich niet onbetuigd. Zij gooiden een voetzoeker op het veld (minuut 13) en staken een rookpot af in de tribunes (minuut 32). Ook uit het Cercle-vak stegen groen-zwarte rookpluimen op. Dat gebeurde in beide kampen eerder al, nog voor de match op gang gefloten was. De stadionomroeper had al na 13 minuten - nog voor de Club-vlag in brand gestoken werd - een waarschuwing gegeven.

De Brugse derby op de 7e speeldag in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. Een kwartier na de aftrap in het Jan Breydelstadion staken enkele Cercle-fans ostentatief een vlag van de blauw-zwarte buren in brand in het 'thuisvak'. Het vuur vernielde enkele zitjes en de brandweer moest de vlammen doven.

Incidenten tijdens Charleroi-Antwerp

Ook Antwerp kreeg een boete in de bus: het kreeg een sanctie van 1.000 euro omdat supporters in de competitiewedstrijd op bezoek bij Charleroi tijdens de 3e speeldag in de Jupiler Pro League de Waalse bevolking discrimineerden.

Aanvankelijk bestond er nog twijfel over de inhoud van de gezangen die in de 36e minuut gelanceerd werden. Match delegate Kris Bellon had het over "Les Wallons c'est du caca" en maande ref Verboomen aan de wedstrijd even stil te leggen.

De beelden met geluid die Antwerp-advocaat Thomas Machtelinckx had meegenomen, bevestigden de inhoud van die gezangen niet. Ook bondsprocureur Gilles Blondeau bevestigde dat er "Les Wallons ne travaillent pas" weerklonk uit het bezoekersvak. Voor hem maakte het niet uit wat de inhoud was: het gaat om een discriminerend gezang richting een bevolkingsgroep. "Het is zelfs kwetsender om een cliché in stand te houden."

De Geschillencommissie HB ging mee in die mening. "Er wordt een kwetsend cliché in stand gehouden dat bovendien een politieke connotatie heeft. Het al dan niet ludieke karakter speelt geen rol. Het gezang duurde wel niet lang en nadien waren er geen incidenten meer. Het spreekkoor komt ook niet intimiderend over", luidde het.

"De fout van de match delegate is evenwel niet van die aard dat het de vervolging aantast. De precieze inhoud van het gezang doet er niet toe, want enkel 'Les wallons ne travaillent pas' wordt weerhouden. Die feiten zijn voldoende bewezen door andere elementen."

Het is duidelijk dat het verslag van Bellon nog lacunes vertoonde, want het spreekkoor van Charleroi-supporters gericht tegen Antwerp-spits Dieumerci Mbokani ("ta maman est une putain") was er niet in opgenomen.

"Het blijft een raadsel waarom dat niet gerapporteerd is", aldus de Geschillencommissie HB. "Het is wel zo dat het gezang tegen Mbokani niet eenduidig hoorbaar is op de bijgebrachte beelden. Mogelijk heeft de match delegate het niet gehoord omwille van een menselijke fout. Dat valt te betreuren."

Dat Bellon dubbel in de fout ging, wekte bij Antwerp een gevoel van partijdigheid op. "Uiteraard moet het gebrek aan precisie van de match delegate tot een absoluut minimum beperkt worden, om de gelijkheid tussen de clubs en de eerlijkheid van de competitie niet in het gedrang te brengen."