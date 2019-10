Biles na 21e WK-medaille: "Ik probeer telkens dichter bij de perfectie te geraken"

Simone Biles mocht in de vooravond een 21e WK-medaille in ontvangst nemen. Het nog maar 22-jarige fenomeen verzamelde in haar carrière al liefst 15 wereldtitels. Het record van 23 WK-medailles van de Wit-Rus Vitali Tsjerbo komt dus steeds dichter.

"Kan je met je hand op het hart zeggen dat je van deze planeet komt?", vroeg onze reporter na de medailleceremonie aan Biles. "Ja, natuurlijk. Ik ben van deze planeet", antwoordde de Amerikaanse met een kamerbrede glimlach.

"Ik voel me zoals goede wijn. Met de jaren word ik beter en beter. Maar er is ook een heel team dat me vooruit stuwt. Het draait niet alleen om mij. Alles verandert elke 4 jaar. Het is een prestatie van het team."

Biles won vandaag met de VS de teamcompetitie en moet het in de individuele finales nu alleen klaren. Vorig jaar won ze op het WK 4 keer goud. Volgt deze week een herhaling?

"Elk WK begin je weer van nul. Ik mag niet blijven stilstaan bij vorig jaar. Maar ik heb wel zin om nog een paar keer goed te presteren."

Biles kan op dit WK dus de meest succesvolle gymnaste in de geschiedenis worden. "Elke keer probeer ik dichter bij de perfectie te geraken. Als ik dat steeds weer doe, dan is het geslaagd."