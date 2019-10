Beerschot en KVM bekvechten over licentie: "We versagen niet in het belang van het voetbal"

Maakt KV Mechelen zich dan zorgen over de licentie van volgend seizoen? "We verwachten wel wat tegenwind bij de toekenning, maar we doen er alles aan om ons dossier in overeenstemming te brengen met de vereisten van de bond", aldus Lammar. "Op dit ogenblik is er geen enkele indicatie dat we die licentie niet zullen krijgen."

"Er is niemand in het huidige bestuur aanwezig die veroordeeld is door het BAS", benadrukt Lammar. Dat is niet onbelangrijk, want een club waarvan één van de juridische entiteiten schuldig bevonden is aan matchfixing krijgt de licentie niet.