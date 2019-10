Andy Murray maakt in Melbourne zijn grandslamrentree in enkelspel

De 32-jarige Schot, ex-nummer 1 van de wereld, vorige week nog 503e en na zijn kwartfinale in Peking nu 289e, werkt aan zijn terugkeer op het hoogste niveau. Na jaren van heuppijn was voor hem na de vorige Australian Open de maat vol. Hij verloor er in de eerste ronde en besliste toen een 2e heupoperatie te ondergaan en een prothese te laten plaatsen.

De dokters voorspelden de drievoudige grandslamwinnaar grote kansen op een rentree in het profcircuit. In juni keerde hij aan de zijde van Feliciano Lopez terug in competitie op het gras van Queen's en hij won prompt de dubbeltitel. Hij proefde zelfs van Wimbledon in het dubbelspel bij de mannen en in het gemengd.

In augustus durfde hij het ook aan om weer enkels te spelen op het hoogste niveau. Hij verloor in Cincinnati in de eerste ronde van Richard Gasquet. Murray liet de US Open schieten om zich te concentreren op zijn enkelrentree. En dat loonde. Eind september won hij zijn eerste enkelpartij, vorige week haalde hij de kwartfinale in Peking. Gisteren won hij ook zijn eerste match in het toptoernooi in Shanghai van de Argentijn Juan Ignacio Londero. En volgende week gaat hij aan de slag op de European Open in Antwerpen.

Melbourne droomt in januari niet alleen van de rentree van Murray, die er 5 finales verloor. Ze hopen ook de grote comeback te mogen aankondigen van Kim Clijsters, 7 jaar nadat ze om familiale redenen haar (tweede) afscheid had bekendgemaakt. Op haar 36e kwam onze tenniskampioene met het verrassende nieuws dat ze in 2020 weer zou gaan tennissen.