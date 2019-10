Anderlecht verdedigt zich, uitspraak 15/10: "Kompany is inspirator, geen trainer"

Van Brantegem schermde met diverse beelden en foto's die duidelijk moeten maken dat Kompany niet alleen speler is, maar de taken van de coach vervult.

Anderlecht: "Kompany is inspirator"

Anderlecht voerde op zijn beurt aan dat Kompany "de natuurlijke leider" is en enkel een contract als speler heeft. Simon Davies, de rechterhand van Kompany, heeft wél een contract als coach.

"Vanaf dag 1 is aangegeven dat Anderlecht 1 team aan het bouwen is, rond de figuur van Kompany. Kompany draagt het DNA van de club uit. Hij is een grote persoonlijkheid en dus is het niet onlogisch dat hij ook coacht, begeleidt en met spelers praat. Hij is een inspirator", klinkt het bij Anderlecht.

Volgens Anderlecht is Kompany in zijn enthousiasme wel eens op een frigobox gaan zitten om jongeren op het veld te kunnen aansturen en inspireren, als een soort van "begeesterende leidersfiguur".

Zo was Kompany voor zijn collega-spelers wel een coach, maar niet de échte coach van het team. Hij is veeleer "de begeleider en bewaker van de nieuwe visie bij paars-wit".

Anderlecht acht het ook niet nodig om een diploma van Kompany voor te leggen, aangezien Kompany alleen een contract als speler heeft. Het was Simon Davies die hoofd- en veldtrainer was en bijvoorbeeld vervangingen doorvoerde tijdens de wedstrijden.

"Er is wel een dubbelzinnig beeld over Kompany geschetst, maar Kompany besliste niet wie er moest spelen en leidde de trainingen niet. Simon Davies was geen "shadow-coach". Davies was de man die de voetbalvisie moet uitdragen en dat zal ook zo blijven", beweert Anderlecht.