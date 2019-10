Milan, 13e in de Serie A, breekt nu al met trainer Giampaolo

Terwijl stadsgenoot Inter onder Antonio Conte Juventus het vuur aan de schenen wil leggen, probeert AC Milan vooral het hoofd boven water te houden. Milan is al enkele jaren op de dool en hoopte onder Marco Giampaolo eindelijk nog eens een rustig seizoen in de subtop te kunnen draaien.

Maar na 7 speeldagen oogt het rapport van Giampaolo erg pover met slechts 9 punten. De Italiaan, die veel lof had gekregen voor het werk bij zijn vorige club Sampdoria, wordt al ontslagen.

Hij was in juni de opvolger van Gennaro Gattuso en krijgt een plekje op het Milanese trainerskerkhof, waar onder meer Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi en Vincenzo Montella ook al gedropt werden.

Een opvolger is er nog niet, maar Italiaanse media linken Milan wel aan Stefano Pioli. Pioli heeft weliswaar een verleden bij Inter en heeft zijn liefde voor Inter nooit onder stoelen of banken gestoken. De Milan-aanhang is dan ook niet happig over de komst van Pioli.

Het is overigens het tweede ontslag in Italië in evenveel dagen. Gisteren werd Eusebio Di Francesco bedankt bij Sampdoria. Di Francesco was bij de club uit Genua de opvolger van... Marco Giampaolo.