Meert: "WK atletiek in Brussel? Graag, met een stadion zoals in Doha"

Wilfried Meert droomt ervan om het WK atletiek naar België te halen. "We zijn volop bezig met de renovatie van het Koning Boudewijnstadion", zegt de Belgische atletiekpaus. "Het is mijn grote wens om er eindelijk een stadion van te maken waar we echt trots op zijn."

Meert: "Tijd dat WK weer naar Europa komt"

Het voorbije WK in Doha (Qatar) kreeg veel kritiek te slikken door de klimatologische omstandigheden. "De atleten liepen eigenlijk in de woestijn", zegt Wilfried Meert, oud-directeur van de Memorial Van Damme. "De Qatari zwemmen in het geld en zorgden ervoor dat het stadion airconditioning had. Qua verspilling van energie kon dat natuurlijk wel tellen. Maar de atleten in het stadion hebben geen last gehad van de hitte. Buiten het stadion was dat andere koek." "Ik vrees dat we over 2 jaar weer frustraties zullen hebben", voorspelt Meert. "Het WK vindt dan plaats in Eugene (in de VS), het hoofdkwartier van Nike." "Het uurverschil met Eugene is enorm. Ik vrees dat de finales dan rond 4 uur ’s morgens Belgische tijd gelopen zullen worden. Qua promotie voor de sport en kijkcijfers is dat allesbehalve ideaal. Het is hoog tijd dat het WK nadien weer naar Europa komt, de bakermat van de atletiek."

Wilfried Meert is de oud-directeur van de Memorial Van Damme.

"We zouden een succes maken van het WK atletiek"

Zou Meert het WK atletiek in Brussel willen organiseren? "Absoluut, we zijn nu volop bezig met de renovatie van het Koning Boudewijnstadion", zegt Meert. "Het is mijn grote wens om er eindelijk eens een stadion van te maken waar we echt trots op zijn." "Het stadion moet een landmark zijn, waarnaar ze komen kijken uit het buitenland. Het WK-stadion in Doha is architecturaal een pareltje, met alles erop en eraan. Zo’n stadion hebben we ook in Brussel nodig. En zodra het er staat, moeten we ons kandidaat stellen voor het EK en WK atletiek, finales van de Champions League enzovoort." "België is centraal gelegen en de bevolking heeft een sporthart. Dat laatste is de voorbije zomer nog maar eens gebleken tijdens de Tour-start in Brussel. De beleving was ongelooflijk, de Tour de France kwam precies thuis." "België is een sportland, dat blijkt ook uit de resultaten van België in onder andere basketbal, turnen en hockey. Laat het WK atletiek maar naar ons komen, we zullen er een succes van maken."

Jonathan Sacoor is de komende jaren een van de Belgische atletiektroeven.

"Atletiek en voetbal kunnen perfect samenleven in gerenoveerd stadion"