Straks begint voor de Duivels de voorbereiding op San Marino en Kazachstan

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op 3 punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0).

Bij een overwinning tegen voetbaldwerg San Marino - wat niet meer dan een formaliteit is - kunnen de tickets voor het EK geboekt worden. Daarna wil de bondscoach verder kijken richting groepswinst, want dat levert het statuut van reekshoofd op bij de loting.

Roberto Martinez maakte vrijdag een 28-koppige selectie bekend, met Maxime Lestienne als opvallendste naam. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam toen niet in actie. Ook deze keer komt zijn aantreden in het gedrang, want de Standard-winger zou zondag tegen Antwerp een blessure opgelopen hebben.

Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken al zeker door blessures.

Onder meer Axel Witsel en de broers Eden en Thorgan Hazard zijn er in vergelijking met de vorige interlands weer bij. Door de afwezigheid van KDB - in Glasgow nog onhoudbaar met drie assists en een doelpunt - kijkt de natie vooral naar Eden Hazard, die afgelopen weekend in Madrid de kritiek deed verstommen met een doelpunt en een assist.

Achter de namen van Thibaut Courtois en Thomas Meunier staan vraagtekens. Zij ondergaan maandag enkele tests. Courtois kwam door zijn buikgriep zaterdag niet in actie bij Real en ook Meunier was afwezig bij PSG.