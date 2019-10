Evenepoel duikt welverdiende vakantie in met winst in Oostrozebeke

Het Herfstcriterium van Oostrozebeke ging op zoek naar een opvolger voor Yves Lampaert. Vandaag was het vooral zijn teamgenoot Remco Evenepoel die extra veel volk lokte naar de West-Vlaamse gemeente.

Evenepoel gaf de toeschouwers waar voor hun geld en klopte in een sprint met z'n drieën streekrenner Julien Vermote (Dimension Data) en Mauri Vansevenant, die volgend seizoen prof wordt bij Deceuninck-Quick Step.

Evenepoel genoot van de vele fans in Oostrozebeke. "Mijn populariteit heeft natuurlijk te maken met de resultaten die ik dit seizoen behaalde", zegt de 19-jarige Evenepoel. "Ik nam die gezonde drukte er vandaag maar al te graag bij."

"Het absolute hoogtepunt van mijn seizoen was voor mij toch de zilveren medaille op het WK tijdrijden. Natuurlijk was er ook die winst in de Clasica San Sebastian en de zege tijdens het EK tijdrijden in Alkmaar. Maar een 2e plaats op een WK zet ik daar toch nog net iets boven. Zeker de manier waarop ik die behaalde."

Oostrozebeke was Evenepoels laatste wedstrijd van 2019. "Ik ben nu toe aan een welverdiende rust. Ik zal na een periode zonder fiets opnieuw rustig opbouwen. Wat met de mountainbike en de crossfiets rijden, lopen, zwemmen, noem maar op. Gewoon fun beleven."