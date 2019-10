"Niet fraai van RSCA tegenover OHL, ook nog vlammende mail en boze telefoon"

Soit, de komst van Frank Vercauteren als nieuwe hoofdcoach is een zeer goeie zaak voor Anderlecht, als club en ploeg. Ook voor Vincent Kompany, want na drie maanden was de conclusie dat de manier van voetballen en zijn uitgebreide takenpakket voorlopig te ambitieus waren.

Het was echt een goeie wedstrijd van Anderlecht, ze hebben verdiend gewonnen. Ondanks de VAR, zou ik zeggen, want die heeft het afgelopen weekend helaas weer bruin gebakken. Niet alleen in Charleroi, ook in Brugge en Antwerpen.

Nacer Chadli was de roerganger en uitblinker, Yari Verschaeren was plots ook weer een heel stuk beter. In een moeilijke tweede helft hebben ze bij Anderlecht karakter getoond en realistischer gespeeld.

Anderlecht was ineens zoveel beter dan de voorbije weken, zeker in de eerste helft.

Vlammende mail en boze telefoon naar OHL

Alleen - en dat vind ik een zeer negatief element - is het triest hoe Anderlecht gehandeld heeft met OHL, de leider in 1B. OHL is een ambitieuze club die naar 1A wil en waar Frank Vercauteren een contract had en een zeer belangrijke rol speelde.



Het was een contract mét opstapclausule. Daar hebben ze in Leuven in principe geen probleem mee, maar dat Marc Coucke noch Michael Verschueren het fatsoen gehad heeft om OHL vooraf even in te lichten, dat is niet bepaald fraai.

Het is nog maar een maand geleden dat Anderlecht stond te jammeren hoe Club Brugge had gehandeld met spits Diagne, die Club op de valreep afgesnoept had van Anderlecht. "Wij zouden zoiets nooit doen", zei Michael Verschueren toen.

Wel straffer nog: Coucke en Verschueren hebben bij OHL blijkbaar als door een wesp gestoken gereageerd op het nochtans zeer brave persbericht van OH Leuven waarin OHL de handelswijze van Anderlecht een beetje betreurde. De ene met een vlammende mail, de andere met een boze telefoon. Michael Verschueren zei dat het nu eenmaal een haaienwereld is en dat als je daar niet tegen kunt, dat je er dan uit moet blijven. Ik zou zeggen: je moet maar durven!